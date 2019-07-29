Динчане: «Поставили бетонную плиту, даже скорая проехать не может»

В «РВС» обратились жители многоквартирного дома с вопросом: на каком основании в станице Динской во дворе дома № 106 на улице Новой, между 5-м и 6-м подъездами установлена бетонированная плита, которая перегораживает проезд автомобилей по двору? Теперь к этому дому свободно не смогут проехать ни скорая, ни пожарная машина, ни другие экстренные службы. При выяснении обстоятельств жители указывают на старшую по дому.

«То есть по ее инициативе установлен “монумент”, чтобы не ездили машины, оказывается. Уважаемые динчане, кто не желает, чтобы машины не ездили в вашем дворе, смените место своего жительства на частное домовладение, купите муниципальную землю у администрации придворовую и поставьте 3-метровый забор. Тогда машины точно ездить не будут. Когда наконец в станице прекратится самоуправство? Плита ничем не огорожена и не обозначена. Для каких целей стоит, непонятно», – негодуют местные жители.

Динчане надеются, что администрация Динского поселения поможет решить им этот наболевший вопрос.

Там нам сообщили, что в соответствии с Жилищным кодексом собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество. Речь идет о земельном участке, на котором и расположен дом с элементами озеленения и благоустройства и другие предназначенные для обслуживания объекты.

Этот же кодекс гласит, что орган управления многоквартирного дома – общее собрание собственников. На нем обсуждают вопросы повестки дня и решают их на голосовании.

«Для решения законности перекрытия проезда между 5-м и 6-м подъездами многоквартирного дома на улице Новой рекомендуем провести общее собрание с принятием соответствующего решения собственников квартир дома № 106», – подытожил глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов.

Таким образом, выход таков – общее собрание владельцев и решение вопроса на голосовании.