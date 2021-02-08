Динчане привезли награды с краевого первенства по Киокусинкай

Динчане привезли награды с краевого первенства по Киокусинкай

Динчане привезли награды с краевого первенства по Киокусинкай

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2 часа назад Александр СавчукГазета РВСДинскаяДинской районКиокусинкайНовости Динского районаСпорт

6-7 февраля в Усть-Лабинске состоялось Первенство и Чемпионат Краснодарского края по Киокусинкай.

Соревнования, в которых принимали участие лучшие спортсмены со всего Краснодарского края, проходили два дня.

Динская детско-молодежная Федерация Киокусинкай привезла домой 15 призовых мест.

Результаты наших спортсменов:

Чемпионами в своих категориях стали:

  • Никитин Никита
  • Мартыненко Никита
  • Гончаренко Даяна

Серебряные призеры в своих категориях:

  • Сухорученко Никита
  • Измеров Родион
  • Тарасенко Артем
  • Плохая Диана
  • Сергиенко Евгения
  • Будилова Алена
  • Курдюкова Марина

Бронзовые призеры в своих категориях:

  • Чельцова Виктория
  • Литвинова Ангелина
  • Шарин Александр
  • Островский Данил
  • Кривовяз Владимир
  • Тренера спортсменов:
  • Савчук Александр
  • Шпилевая Алена
  • Соловьев Кирилл

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