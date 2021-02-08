Динчане привезли награды с краевого первенства по Киокусинкай

6-7 февраля в Усть-Лабинске состоялось Первенство и Чемпионат Краснодарского края по Киокусинкай.

Соревнования, в которых принимали участие лучшие спортсмены со всего Краснодарского края, проходили два дня.

Динская детско-молодежная Федерация Киокусинкай привезла домой 15 призовых мест.

Результаты наших спортсменов:

Чемпионами в своих категориях стали :

Никитин Никита

Мартыненко Никита

Гончаренко Даяна

Серебряные призеры в своих категориях:

Сухорученко Никита

Измеров Родион

Тарасенко Артем

Плохая Диана

Сергиенко Евгения

Будилова Алена

Курдюкова Марина

Бронзовые призеры в своих категориях:

Чельцова Виктория

Литвинова Ангелина

Шарин Александр

Островский Данил

Кривовяз Владимир

Тренера спортсменов:

Савчук Александр

Шпилевая Алена

Соловьев Кирилл



