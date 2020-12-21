Динчане привезли россыпь наград с творческого конкурса

Динчане привезли россыпь наград с творческого конкурса

Динчане привезли россыпь наград с творческого конкурса

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4 часа назад 2020Газета РВСДинскаяДинской районДШИКТК-талантливым детямНовости Динского района

Воспитанники детской школы искусств станицы Динской получили высокие награды 21 международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям, 2020».

Педагог Светлана Казека.

Диплом лауреата 2 степени:

вокальный академический ансамбль "Гармония"

Диплом лауреата 2 степени:

Максим Кондратенко 

Диплом лауреата 1 степени:

Тамара Тунян 

Диплом лауреата 3 степени:

Варвара Пономарева

Диплом лауреата 2 степени:

Ксения Найденова

Детский хор

Диплом лауреата 3 степени:

специальный академический хор "Звоночки"

Диплом лауреата 2 степени:

образцовый специальный академический хор "Альтаир".

Художественное слово. Младшая группа

Диплом 2 степени:

Максим Кондратенко 

Средняя группа

Диплом 2 степени:

Варвара Пономарева 

Злата Скобенко 

Помимо детей из городов России, в конкурсе участвовали представители Казахстана.

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