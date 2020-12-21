Динчане привезли россыпь наград с творческого конкурса
Воспитанники детской школы искусств станицы Динской получили высокие награды 21 международного конкурса детского и юношеского творчества «КТК – талантливым детям, 2020».
Педагог Светлана Казека.
Диплом лауреата 2 степени:
вокальный академический ансамбль "Гармония"
Диплом лауреата 2 степени:
Максим Кондратенко
Диплом лауреата 1 степени:
Тамара Тунян
Диплом лауреата 3 степени:
Варвара Пономарева
Диплом лауреата 2 степени:
Ксения Найденова
Детский хор
Диплом лауреата 3 степени:
специальный академический хор "Звоночки"
Диплом лауреата 2 степени:
образцовый специальный академический хор "Альтаир".
Художественное слово. Младшая группа
Диплом 2 степени:
Максим Кондратенко
Средняя группа
Диплом 2 степени:
Варвара Пономарева
Злата Скобенко
Помимо детей из городов России, в конкурсе участвовали представители Казахстана.
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