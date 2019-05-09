Динчане прошли со свечами в честь Дня Победы (фото)

Динчане прошли со свечами в честь Дня Победы (фото)

Динчане прошли со свечами в честь Дня Победы (фото)

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3 часа назад 74 годовщина9 маяВеликая Отечественная войнаДень ПобедыДинскаяДинской районНовости ДинскойСвеча памяти

8 мая на улице Красной станицы Динской прошла Всероссийская акция "Свеча Памяти".

Сотни динчан целыми семьями пришли в центр станицы, чтобы присоединиться к шествию по главной улице Динской. Со свечами в руках и под песни военных лет процессия двинулась в сторону мемориального комплекса.

На мемориальной площади станичников поприветствовали представители Динской администрации и совета ветеранов. Почтив память павших воинов минутой молчания, к гранитным плитам памятников и мемориалов были возложены несколько сотен лампадок, которые осветили тёмную площадь тёплым огнём.Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

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