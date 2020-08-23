Динчане: «Прямо на дороге сидит девушка с осколками зеркала и порезанным лицом»

22 августа динчан взбудоражило необычное происшествие на дороге.

Прямо на проезжей части на Гоголя и Береговой сидела девушка. При этом она вела себя, как будто находится на пикнике в парке или дома на коврике.⠀

Водители и прохожие были в шоке от такой помехи движению. Позже девушку видели в черном одеянии с капюшоном и с осколками зеркала, которые она подносила к лицу.

Проезжающие мимо свидетели рассказывают, что у нее было порезано лицо. Они же сообщили, что кто-то из других очевидцев звонил в полицию, но никто не приехал.⠀

А позже на той же улице местные жители заметили скорую помощь и медики спускались к воде. Теперь все терзает вопрос: что это было?⠀

Видео с запросом прокомментировать происходящее мы отправили в полицию.

Ролики очевидцев можно посмотреть в инстаграм "РВС" (@gazetarvs).