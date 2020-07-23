Динчане рассказали, как им помогли во время сильного ливня

Редакцию «РВС» посетили жители улицы Школьной в Динской.

Пришли они, чтобы через издание выразить огромную благодарность заместителю главы администрации Динского сельского поселения по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Елене Валерьевне Чабановой.

«Мы живем на пересечении улиц Школьной и Октябрьской. Позавчера, 21 июля, шел сильнейший ливень. Ночью, в 23-м часу, Елена Валерьевна, не считаясь со своим временем, присутствовала у нас и вместе со службами откачивала воду из домов людей. Мы пришли от жителей Школьной поблагодарить ее за это участие. Ведь у нее уже было нерабочее время, дома ждала семья. Она находилась у нас до тех пор, пока всю воду не выкачали. Пока не уехала последняя машина. Все везде контролировала. Хочется, чтобы у нас все руководители были такие отзывчивые и так же, как она, относились к нуждам людей по-человечески. К ней всегда, сколько ни обращайся, поможет», – поблагодарили динчане.