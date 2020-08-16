Динчане рассказали об укусах пауков

Динчанка заметила в доме опасного паука. Она прихлопнула членистоногое и считает, что не зря.

Судя по внешнему виду, это паук сак. Между прочим, один из самых ядовитых в мире.

Его укус не считается смертельным, но болезненный, как у осы. Последствия его непредсказуемы. Что, кстати, подтверждают другие жители Динского района.

После того как мы разместили в инстаграме фото паука с рассказом динчанки, откликнулись несколько человек, которые тоже сталкивались с этим маленьким желтым хищником.

А двое рассказали о последствия его нападения.

В первом случае такой же по внешнему виду паук в прошлом году укусил шестилетнего ребенка. У малыша сильно опухла рука, поднялась температура.

А во втором пострадал взрослый человек.

"Три недели назад маму укусил такой, – рассказала читательница Елена. – Была острая боль по всей руке, начался отек дыхательных путей, несмотря на сразу выпитое противоаллергическое средство. Пришлось делать сильный укол. А раньше я смеялась над теми, кто боится пауков".

Как быть при аллергической реакции?

✅трудности с дыханием;

✅сыпь, которая вызывает зуд;

✅отек, особенно слизистых горла;

✅участившийся пульс;

✅головокружение,

✅падение артериального давления.

При их возникновении нужно применять антигистаминные препараты.

❗️Признаки анафилактического шока: очень сильная боль в пораженном участке, зуд, быстро растущий отек, затрудненное дыхание, беспокойство, кожа страшного оттенка, падение давления. Если вовремя не провести лечение, пострадавший может умереть. Самое главное – сразу обратиться за медпомощью.

Чего нельзя делать?⠀

✅Употреблять алкогольные напитки: расширятся сосуды, что приведет к ускорению распространения яда.

✅Пробовать выдавить яд: при этом стимулируется всасывание яда в кровь и ткани.

✅Использовать для охлаждения землю: в ранку может попасть инфекция.

✅Давать пострадавшему жидкость или таблетки, если появились симптомы, указывающие на отек слизистых: овал лица становится словно поплывшим, речь при этом невнятная. Попытка проглотить что-либо может вызвать удушье.