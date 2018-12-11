Динчане: «Сколько людей должны сбить, чтобы установили фонарь?»

Проблема освещения тревожит жителей Динской, проживающих в районе улиц Жлобы и Кочетинской. Так, люди жалуются: путь к остановке в кромешной тьме, как участие в лотерее — идешь и думаешь, собьют или нет.

“Я живу недалеко от перекрестка Жлобы и Кочетинской. Там недалеко есть остановка, где ходит маршрут № 13, но проблема в том, что освещения там нет, хоть бы один фонарь установили! Там уже недавно сбили человека, тьма абсолютная, да только проблема не решается. Хотя ведь обещали, что освещение сделают, только воз и ныне там. Чего же ждут? Пусть и дальше людей сбивают или все-таки исполнят обещание и установят фонарь?”, - негодует местный житель.

Заместитель главы администрации Динского сельского поселения по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи Елена Чабанова пояснила, что на перекрестке улиц Жлобы и Кочетинской отсутствуют опоры и столбы, а значит, пока установить фонарь освещения и провести к нему линию электропитания невозможно.