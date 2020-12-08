Динчане стали призерами первенства края по акробатике

Динчане стали призерами первенства края по акробатике

Динчане стали призерами первенства края по акробатике

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7 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районПервенство Краснодарского краяСпортивная акробатика

С 1 по 4 декабря в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по спортивной акробатике.

В соревнованиях принимали участие 176 спортсменов Краснодарского края.

От Динского района выступали спортсмены МБУДО "ДЮСШ № 1".

После большого перерыва в тренировочном процессе спортивная школа обновила состав сборной, за Динской район выступали:

1. Варвара Федорова, Иван Павлов – 1 разряд

2. Нелли Ануфриева, Вера Файдыш – 1 разряд

3. Ангелина Крупник, Арсений Подкорытов – КМС

4. Алена Переседова, Софья Войтихова – КМС

Призерами соревнований стали:

3 место – 1 разряд, смешанная пара: Алена Кривова, Тимур Ольховский

2 место – 1 разряд мужская пара: Андрей Иконников, Денис Андревцев

Тренер ребят – А. С. Дух

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