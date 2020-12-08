Динчане стали призерами первенства края по акробатике
С 1 по 4 декабря в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по спортивной акробатике.
В соревнованиях принимали участие 176 спортсменов Краснодарского края.
От Динского района выступали спортсмены МБУДО "ДЮСШ № 1".
После большого перерыва в тренировочном процессе спортивная школа обновила состав сборной, за Динской район выступали:
1. Варвара Федорова, Иван Павлов – 1 разряд
2. Нелли Ануфриева, Вера Файдыш – 1 разряд
3. Ангелина Крупник, Арсений Подкорытов – КМС
4. Алена Переседова, Софья Войтихова – КМС
Призерами соревнований стали:
3 место – 1 разряд, смешанная пара: Алена Кривова, Тимур Ольховский
2 место – 1 разряд мужская пара: Андрей Иконников, Денис Андревцев
Тренер ребят – А. С. Дух
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