Динчане стали участниками шоу "Comedy Баттл"
24 января многие жители Динского района включили 1 выпуск 2020 года “Comedy Баттл” и увидели знакомые кадры из Динской и двух парней, которые там снимались. Это оказался дуэт “А-Я”: 25-летний Сергей Суетов и 21-летний Борис Китайник.
Журналист “РВС” узнала, что это за ребята, чем занимаются и как попали на телешоу.
Живут оба в Динской, окончили школу № 2.
Сергей – выпускник географического факультета, Борис учится на юриста. Ребята выбрали разные направления, но есть то, что объединяет обоих.
Неотъемлемой частью их жизни является юмор, парни уделяют этому много времени и внимания, ведь они входят в сборную КВН Краснодара.
Участники рассказали, что созданием шуток начали заниматься еще в школе. После выпускного Сергей выступал от команды КВН КубГАУ, а как окончил университет, пришел в сборную Краснодара. Борис присоединился к ним, как только отучился 11 классов.
“Сборная города Краснодара” существует с июня 2018 года. Борис и Сергей в ней с начала создания.
За это время они играли в региональной лиге в Армавире, центральной лиге “Старт” в Воронеже, первой лиге в Казани. Везде занимали первые места, кроме последней, так как, по их словам, эта лига – самая сложная из перечисленных, является телевизионной, ее показывают по местному татарскому телевидению. Там команда заняла 4 место в финале. В марте полетят в Москву участвовать в премьер-лиге КВН, которую будут показывать по Первому каналу.
На вопрос журналиста, где берется вдохновение для новых шуток, Сергей ответил так:
Мы собираемся все вместе, покупаем конфеты, шоколад – что-то сладкое, что помогает организму в большом количестве вырабатывать гормон радости. После чего начинаем мониторить, что на данный момент может быть актуально и интересно людям. Реакция на происходящее в работе КВН-щика очень важна
Борис добавил, что все ребята – не просто команда КВН. В жизни они еще друзья, очень часто собираются вместе. Четверо из сборной – выпускники второй школы Динской.
“Важен командный дух, нас шесть человек, и мы всячески поддерживаем друг друга как в жизни, так и на сцене. Перед каждой игрой собираемся за кулисами, становимся в круг и кричим: «Мы будем жарить шашлычи!»”, – поделился командной традицией Сергей.
Мы как один большой механизм, те самые шестеренки, которые должны исправно работать. Это на сцене нас шесть человек, а за ней еще есть звукооператор, реквизитор и руководитель. Каждый из нас важен
Особенность команды, в которой играют Борис и Сергей, в том, что там выступают одни парни.
“У нас звукорежиссер и реквизитор – девушки. На сцену их не выводим, потому что все внимание будет на них, нам этого не нужно. У нас есть парень, который красиво поет, который красиво говорит, просто красивый парень, женатый парень, парень, который плохо запоминает текст (Сергей намекает про Бориса), и я”, – рассказал Сергей.
Парни рассказали, как попали на съемки “Comedy Баттла”.
“Руководитель нашей команды занимается региональным Comedy в Краснодаре, продвигает молодежь и занимается раскруткой молодых резидентов для большого Comedy в Москве. Он предложил пойти на кастинг. Мы написали номер, проверили его на вечеринке в баре и с ним же прошли кастинг в Краснодаре 13 сентября. Там была нехватка дуэтов: из 100 участников дуэтов было меньше 10, остальные стендаперы, поэтому мы знали,что у нас преимущество в этом плане”, – рассказал Сергей.
Борис добавил, что номера, которые они показали на кастинге и на съемке, разные.
“Как правило, все лучшее пишется непосредственно на месте, но при этом в арсенале нужно иметь 3-5 номеров”, – пояснил он.
Борис рассказал, что главное на сцене – быть собой.
“Знаете, многие постоянно выдумывают себе образы, которые совершенно не подходят человеку… Поэтому чем больше на сцене самого тебя, тем лучше”, – подчеркнул он.
Оба парня отметили, интересная подача на сцене приходит с опытом:
“Чем чаще человек выступает, тем увереннее выходит на нее в будущем”.
В Москву Сергей и Борис прилетели за неделю до съемок в ноябре.
Готовились там с редакторами, показывали номер креативному продюсеру. Больше всего удивило отношение телеканала ТНТ к участникам. Нам оплатили перелет, проживание, питание и помогали в течение всего рабочего процесса
Парни рассказали, что в отделе историй, которые есть на телеканале, очень заинтересовались тем, что участники приехали из станицы, поэтому по приезду попросили снять несколько кадров, что и было показано в эфире.
Больше всего динчанам запомнилось жюри:
“Раньше мы ходили на концерт Басты, а теперь он сидит и наблюдает за нашим творчеством”.
О поездке Бориса и Сергея в Москву знали только родные. По словам парней, то, что происходило на съемочной площадке, соответствует тому, что показали в эфире. Жюри смотрят номера и принимают решение впервые прямо во время съемки.
Почему из сборной КВН Краснодара поехал именно их дуэт, участники пояснили:
“Два наших товарища тоже являются участниками “Comedy Баттл”, они финалисты позапрошлого сезона (дуэт «Мы», Краснодар). Остальные двое женаты и не могут уделять этому много времени. Остались мы”.
Название дуэту было придумано спонтанно.
“Нам позвонили и сказали, срочно нужно название. Сошлись на том, что оно должно быть короткое. Увидели магазин «от А до Я». Назвались «А-Я»”, – рассказал Сергей.
Несмотря на то, что ребята не прошли отборочный тур, настрой у них боевой.
“Будем думать, что изменить, чтобы в следующем году выступить успешнее, проверять материал, готовиться, меньше лениться. Во время и после съемок поняли, что ничего невозможного не существует. Раньше всегда смотрели “Comedy Баттл” по телевизору, немного поработали, сами попали туда, еще поработаем – выиграем”, – поделились они.
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