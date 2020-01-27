Динчане стали участниками шоу

24 января многие жители Динского района включили 1 выпуск 2020 года “Comedy Баттл” и увидели знакомые кадры из Динской и двух парней, которые там снимались. Это оказался дуэт “А-Я”: 25-летний Сергей Суетов и 21-летний Борис Китайник.

Журналист “РВС” узнала, что это за ребята, чем занимаются и как попали на телешоу.

Живут оба в Динской, окончили школу № 2.

Сергей – выпускник географического факультета, Борис учится на юриста. Ребята выбрали разные направления, но есть то, что объединяет обоих.

Неотъемлемой частью их жизни является юмор, парни уделяют этому много времени и внимания, ведь они входят в сборную КВН Краснодара.

Участники рассказали, что созданием шуток начали заниматься еще в школе. После выпускного Сергей выступал от команды КВН КубГАУ, а как окончил университет, пришел в сборную Краснодара. Борис присоединился к ним, как только отучился 11 классов.

“Сборная города Краснодара” существует с июня 2018 года. Борис и Сергей в ней с начала создания.

За это время они играли в региональной лиге в Армавире, центральной лиге “Старт” в Воронеже, первой лиге в Казани. Везде занимали первые места, кроме последней, так как, по их словам, эта лига – самая сложная из перечисленных, является телевизионной, ее показывают по местному татарскому телевидению. Там команда заняла 4 место в финале. В марте полетят в Москву участвовать в премьер-лиге КВН, которую будут показывать по Первому каналу.

На вопрос журналиста, где берется вдохновение для новых шуток, Сергей ответил так: