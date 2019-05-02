Динчане удивлены нашествием бабочек на кустах сирени (видео)

Красивейшее природное явление наблюдают в эти дни жители Динского района. На улицах летает много бабочек. Они десятками кружат над кустами сирени. Видео нашествия бабочек прислали в редакцию читатели. Публикация его в социальных сетях «РВС» вызвало массу комментариев жителей: «Ехали по трассе, бабочек нереально много», «Ехали в дачном поселке, прям тучи бабочек навстречу летят. Жалко, бьются о стекло», «Во дворе столько бабочек на сирени. Выходишь на улицу, и такое ощущение, что попадаешь в ботанический сад». «Красота! Только из бабочек потом гусеницы получаются. Садам и огородам от этого хорошего мало».





Как сообщают читатели «РВС», бабочек наблюдают в Пластуновской, Новотитаровской, в дачных поселках.