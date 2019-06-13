Динчане вернулись с первенства по легкой атлетике

В Краснодаре прошло Первенство Южного Федерального округа по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие учащиеся Детской юношеско-спортивной школы № 1.

В беге на 1500 метров у девушек третье место заняла Анастасия Мухина, подопечная тренера С. В. Строкач.

В эстафетном беге 4х100 метров среди девушек бронзовю награду получила команда девушек в составе: Татьяна Латышова, Светлана Кожухова, Алина Пономаренко, Анастасия Нарижных. Тренируют спортсменок С. И.Чирва и Н. В. Бабичева.

В эстафетном беге 4х100 метров и 4х400 метров «бронза» и «серебро» у юношей в составе: Адиль Бабаев, Никита Виноградов (учащиеся ДМТТ), Владислав Бабаев (учащийся БОУ СОШ №28), Роман Халангот (учащийся БОУ СОШ №2) – тренеры В. М. Дмитриченко, А. С. Портнов.

Успешно выступили выпускники ДЮСШ №1: Гарник Егиазарян – завоевал «серебро» в беге на 400 метров с барьерами; Эдик Сардарян – завоевал «бронзу» в прыжках в длину, впервые выполнив норматив «Мастер спорта России». Первым тренером призеров был Чирва С.И.