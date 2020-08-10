“Вместо 400 тысяч рублей за автомобиль, надо заплатить 800”, – с таким обращением на днях пришла динчанка в редакцию “РВС”.

Она рассказала, что 31 июля ее семья купила машину в одном из автосалонов, который находится на Росстовском шоссе. Продали им ее путем манипуляции с договором купли-продажи.

“У них заманчивые цены, все красиво рассказывают. В итоге, нас обманули.

Нам подсовывали документы так, что даже толком не давали их читать. По их словам, это необходимо сделать сейчас для того, чтобы банк все рассчитал и предоставил условия кредита.

И у нас машина самой простой комплектации вместо 400 тысяч рублей, получилась 800.

А еще мы рассчитывали на один банк, а нам “подсунули” другой.

Уже написали заявление в полицию. Проблемой занимается адвокат. Случай – не единственный. У них там все продумано.

Мы подписали договор купли-продажи, и если потом расторгнуть, то все равно обязаны выплатить 20 % от стоимости нового автомобиля.

Сейчас ищем людей, которые тоже столкнулись с данной ситуацией.

У них есть определенные схемы. Во время общения с клиентом, сотрудники организации и все к ней причастные контактируют между собой по смс, что-то друг другу сообщая и не ставя в известность покупателя. Вводят их в заблуждение.

Был еще один обман. Мы поехали к ним на старой машине, они сказали, что утилизация за 50 тысяч, а по факту выкупили автомобиль за 5 тысяч. 50 тыс. планировалось отправить на первоначальный взнос, но когда мы увидели чек, там оказалось всего 5 тыс. рублей”, – пояснила девушка.

Сейчас семья ищет тех, кто сталкивался с такой же проблемой. Для связи с обратившимися, уточнения адреса автосалона и других подробностей, обращаться по телефону: +7(964)914-00-57, +7(961)850-49-71.