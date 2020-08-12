Динчане возмущены отсутствием парковки на Красной в Динской (видео)

Машин на пересечении улиц Красной и Луначарского в Динской – как в муравейнике, скопление такое же. В этом на днях «РВС» убедилась лично.

Изначально в редакцию по данной проблеме обратился местный житель. Он рассказал, что на Красной, 72 Б построили 5-этажное здание, но стоянку (парковку) возле него не предусмотрели.

Да, от тротуара до дороги есть расстояние, но ГОСТу оно не соответствует. Машины там ставят перпендикулярно проезжей части и получается, что бампера выходят за пределы парковочной территории, из-за этого препятствуют свободному движению по улице. Знаков о наличии или запрете стоянки (парковки) нет. Разметки уже тоже.

По закону, если все это отсутствует, то ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю дороги. Но если водители будут соблюдать это правило, то места хватит максимум для четырех-пяти машин. Остальные не поместятся, а их ежедневно приезжает туда множество. Причина – работающие на первом этаже многоэтажки организации. То есть все автомобили, которые стоят около здания, по факту приехали туда. Но дом-то жилой. Там, по рассказам жителей, почти еще никто не живет. Где тогда ставить в будущем машины жильцам, неизвестно.

«Я инвалид. Поставил свой автомобиль на инвалидное место, когда оно еще было обозначено, как положено, параллельно дороге. Хотел выехать, а не смог, потому что мою машину подперли другие», – рассказывает обратившийся.

Журналист пообщалась с соседями, которые проживают в том же квартале в частных домах. Когда места на придомовой территории больше нет, водители начинают ставить свои машины на обочине или у дворов, этим самым еще больше препятствуя движению. В итоге ни проехать, ни заехать и ни выехать. В том числе и людям в собственный двор.

В ОМВД по Динскому району и в администрацию поселения были направлены запросы по проблеме.

В Госавтоинспекции подтвердили, что, согласно ПДД, ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Если есть знак «Парковка (парковочное место)» с одной из табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку», а также линии дорожной разметки, то машины можно ставить под углом к краю проезжей части, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение. Но, как мы видим по видеоролику ниже и по фото, нет ни знаков, ни разметки. А даже если и были бы, все равно при такой постановке одна часть авто находится на стоянке, другая – на дороге, что нарушает требование ПДД.

«В связи с отсутствием знаков и разметки отделом ГИБДД ОМВД по Динскому району в адрес управляющей компании домовладения, расположенного на Красной, 72 Б, внесено представление об устранении причин и условий, угрожающих безопасности дорожного движения. Предложено обустроить места, выделенные под стоянку (парковку), дорожными знаками 6.4 “Парковка (парковочное место)” с табличкой 8.6.1 для осуществления параллельной парковки, а также установить таблички 8.17 “Инвалид”, применяемые совместно со знаком 6.4 для обозначения парковочного места, отведенного для стоянки автомобилей, на которых есть опознавательный знак “Инвалид”», – ответили в ГИБДД.

Как решат проблему установка знаков и разметки, не совсем понятно. Ведь машин от этого меньше не станет, водители препятствовать друг другу тоже не перестанут.

В администрации Динского сельского поселения сообщили, что на Красной, 72 Б со стороны Луначарского стоянка вовсе отсутствует, дорожные знаки и горизонтальная разметка там не требуются. По поводу парковки со стороны Красной не сказали ничего, хотя там такая же, как и на Луначарского. Водители, по словам ведомства, при выборе места для остановки или стоянки должны руководствоваться ПДД. Но в реальности все не так: расположение машин противоречит правилам, водители перекрывают движение друг другу, «паркуясь как хочется», ставят свои авто, по словам динчан, перед пожарным проездом.

Соседи рассказывают, что на том участке регулярно происходят конфликты между участниками движения. Они дополнили, что когда-то обращались уже в местную администрацию с этой проблемой. Там сообщили, что для обеспечения стоянки этого дома планируется выкупить соседний участок, заасфальтировать его и все обустроить, однако никто ничего так и не купил. В ответе на запрос в Динском поселении об этом тоже ни слова не сказали. Поэтому мы решили узнать в районной администрации: раз есть новостройка, где же в итоге будет находиться парковка?

Сейчас неравнодушные намерены обратиться в прокуратуру, чтобы добиться решения данной проблемы.