Динчане возмущены отсутствием расписания автобусов на остановках

«Когда появится расписание автобусов на остановках общественного транспорта в Динской? Не знаешь, во сколько они едут, ведя ребенка в школу. На остановках улиц Береговой, Чапаева вообще графика никогда не было», – написала одна из динчанок в редакцию «РВС».

Подобных сообщений поступало уже несколько.

Журналист обратилась в администрацию Динского района.

Там рассказали, что в районной администрации из-за отсутствия денег в бюджете Динского сельского поселения рассматривается возможность изготовления и размещения антивандальной информации о расписании движения маршрутов регулярных перевозок за счет средств инвесторов.

На первом этапе планируется размещение информации на остановочных пунктах, расположенных на улице Красной, но только после согласования собственника остановок. Данная автомобильная дорога – регионального значения.