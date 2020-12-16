Динчане заняли призовые места на первенстве края по легкой атлетике
С 11 по 13 декабря в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет.
Динской район представляли спортсмены ДЮСШ № 1.
Анастасия Нарижных
2 место (барьерный бег на 60 м)
2 место (бег на 200 м)
Никита Шушеначев
2 место (бег на 60 м)
Светлана Кожухова
2 место (бег на 400 м)
3 место (бег на 200 м)
Денис Фомин
3 место (бег с препятствиями на 2000 м)
Владислав Бабаев
3 место (бег на 60 м)
Семен Кравченко
3 место (бег на 60 м)
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