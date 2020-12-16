Динчане заняли призовые места на первенстве края по легкой атлетике

С 11 по 13 декабря в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет.

Динской район представляли спортсмены ДЮСШ № 1.

Анастасия Нарижных

2 место (барьерный бег на 60 м)

2 место (бег на 200 м)

Никита Шушеначев

2 место (бег на 60 м)

Светлана Кожухова

2 место (бег на 400 м)

3 место (бег на 200 м)

Денис Фомин

3 место (бег с препятствиями на 2000 м)

Владислав Бабаев

3 место (бег на 60 м)

Семен Кравченко

3 место (бег на 60 м)