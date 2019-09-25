Динчане заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Динчане заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

Динчане заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях

  183
10 часов назад Боевые искусстваВсестилевое каратэГазета РВСДинские спортсменыДинской районКазачий клуб боевых искусств «Пересвет»Новости Динского районаСпорт в Динском районе

С 9 по 21 сентября в Анапе прошли II Открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств. В них приняли участие и спортсмены Динского района из казачьего клуба боевых искусств «Пересвет» (федерация каратэ до шотокан Казэ Ха Краснодарского края): Виктор Пруцаков (завоевал золото), Дмитрий Дикий (завоевал серебро), Игорь Было (завоевал серебро).

Гостям и участникам мероприятия заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич зачитал официальное приветствие президента России Владимира Путина. В нем говорилось о том, что нынешний спортивный форум поможет участникам соревнований в достижении намеченных целей. Для юных талантов участие в Играх — отличная возможность продемонстрировать своё мастерство, получить полезный соревновательный опыт и присоединиться к многочисленному, сплоченному сообществу поклонников боевых искусств в стране.

Так же в адрес спортсменов поступили приветственные слова сопредседателя РСБИ С.В. Кириенко, заместителя председателя правительства РФ Ю.Т. Трутнева и министра спорта РФ П. А. Колобкова.

В этом году на юношеских Играх представлено 22 вида спорта, среди них: рукопашный бой, всестилевое каратэ, самбо, сумо, тайский бокс, айкидо и другие. Участие приняли более 7000 человек.

Кроме этого с 21 по 24 сентября в Анапе проходил чемпионат России по всестилевому каратэ. От Динского района на нем выступил Владислав Колбасин, в категории 18+ свыше 90 кг. Четвертый год подряд он завоевал золотую медаль.

Image title


Комментарии