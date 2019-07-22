Динчане завоевали пять медалей на чемпионате Европы по гребле

С 18 по 21 июля в Москве прошел чемпионат Европы по гребле на лодках «Дракон» среди национальных и клубных команд.

В соревнованиях участвовали мужчины, женщины, юниоры, юниорки и ветераны на дистанциях 200, 500 и 2000 метров.

Команда из Динской «Вектор» заняла призовые места во всех категориях и привезла домой три золотые медали и две серебряных.

Материальную поддержку команде оказывал центр инвестиций «Деньги срочно», компания по производству полиэтиленовых пленок «Весна Русполимер» и магазин спортивного питания «Энергия».