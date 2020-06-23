Динчане жалуются на отключение воды. В чем причина?

Динчане жалуются на отключение воды. В чем причина?

Динчане жалуются на отключение воды. В чем причина?

  633
9 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районЖители ДинскойНет водыНовости Динского районаОтключили воду в Динской

Сегодня, 23 июня, стали поступать жалобы от жителей станицы Динской на отключение водоснабжения. Так, обращались жильцы улиц Спортивной и Гоголя.

"С утра нет воды, без предупреждения. У меня двое маленьких детей, пришлось идти в магазин за водой", - негодует девушка.

Как оказалось, на центральном водопроводе по улице 70 лет Октября произошла аварийная ситуация. Воду отключили с 8.30 до устранения поломки. Ориентировочное время восстановления подачи воды – 11.00.

Комментарии

Пушкин
Пушкин 7 часов назад

Идет бойня между-Водоканал-Муп-Тепло!!

Ответить
4
Коронавирус
Коронавирус 6 часов назад

Умники из водоканала демонтировали из задвижек=Щечки-Вот и отключают всю Динскую!!

Ответить
1