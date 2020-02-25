Динчанин: “Дерматолог в поликлинике есть, а приема нет”

Житель из Динской рассказал довольно интересную историю. 27 января утром он пришел на прием к дерматологу в Динскую поликлинику, перед ним уже были пациенты в очереди. По их словам, врач не принимает, хотя находится на месте. Молодой человек заглянул в кабинет, но его специалист тоже не принял.

“Я пошел в регистратуру, а там мне сказали, что записи к этому врачу нет. Тогда какой смысл от такого медика? Зачем такой специалист занимает это место? После меня пришли люди с детьми, но их тоже не приняли”, – заключил он.

Мы решили попросить исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева прокомментировать ситуацию и уточнить, сколько дерматологов числится в штате медучреждения.

“В штате Динской районной поликлиники 4 врача-дерматовенеролога, один из которых – в составе врачебной комиссии в отделе военного комиссариата по Динскому району, один – в Новотитаровской районной больнице № 1. Прием в Динской районной поликлинике проводится с 8.00 до 15.12. Все пациенты, записанные на прием специалиста, в обязательном порядке должны быть приняты врачом в указанный день”, – отметил он.

Для решения возникающих вопросов в Динской районной поликлинике работают представители администрации ЦРБ:

заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы – кабинет № 40 (телефон: 8 (861-62) 6-16-57)

заведующий районной поликлиникой – кабинет № 81 (телефон: 8 (861-62) 6-24-22).