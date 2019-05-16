Динчанин и его подельник украли у девушки телефон под предлогом покупки

Об инциденте стало известно 15 мая. Произошел он в Карасунском округе города Краснодара.

В дежурную часть отдела полиции Карасунского округа обратилась 19-летняя жительница улицы Симферопольской. Она рассказала о том, что разместила в Интернете объявление о продаже своего мобильного телефона. Ей позвонил парень и предложил встретиться, чтобы купить телефон. В оговоренное место приехали двое молодых людей, они открыто похитили у пострадавшей устройство связи и скрылись.

Уже через час на улице Трудовой Славы задержали 21-летнего жителя Динского района, через время — его 18-летнего сообщника.

Парни сознались в преступлении и рассказали, что телефон сдали в ломбард, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Решается вопрос о мере пресечения, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Похищенный телефон полицейские изъяли из ломбарда и вернули законной владелице.