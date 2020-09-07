«Где получить знак “Инвалид” на машину?» – с таким вопросом посетил редакцию динчанин.

Он рассказал, что раньше это можно было сделать в бюро медико-социальной экспертизы, сейчас все изменилось. Оттуда, по его словам, отправляют в Пенсионный фонд или МФЦ. В этих ведомствах получить желаемое тоже не удалось, отправляют из одной организации в другую, как решить вопрос, непонятно.

Мы разобрались.

Действительно, изменения произошли с 1 июля этого года. Выдача опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования прекратилась. Начал действовать новый приказ Минтруда России*.

Теперь существует другой порядок. Все сведения о транспортном средстве, которым управляет инвалид или которое перевозит инвалида, должны быть размещены в специальном федеральном реестре. Какую именно информацию необходимо заполнять, смотрите ниже в инструкции.

В Пенсионном фонде сделать это возможно только через электронную учетную запись, личный приемпо этому вопросу не ведется. Заявление может быть подано через личный кабинет в системе «Федеральный реестр инвалидов», учетная запись та же, что и на «Госуслугах».

«Приема по этому вопросу нет, у нас даже законодательно такие права отсутствуют. Если человек придет в Пенсионный фонд, мы можем предложить свой гостевой компьютер с доступом в Интернет. Если, допустим, он не зарегистрирован на “Госуслугах”, помогаем ему там создать учетную запись, но машину он регистрирует самостоятельно. Для это даем подробную пошаговую инструкцию», – отметили в ПФР.

В электронном виде заполняются:

государственный регистрационный номер ТС;

марка и (или) модель ТС.

Другие сведения заполняются автоматически ПФР.

Проверка сведений в заявлении Пенсионным фондом проводится в течение 15 минут с момента регистрации.

Есть еще один способ. Через МФЦ. Здесь уже можно при личном обращении.

Но пока в МФЦ Динского района только идет подготовка к оказанию данной услуги. В организации обещали сразу же оповестить, когда начнут вносить данные в «Федеральный реестр инвалидов» лично.

При заявлении, подаваемом через многофункциональный центр, указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида (ребенка-инвалида);

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность инвалида (ребенка-инвалида), дата и место выдачи указанного документа;

дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалида);

страховой номер индивидуального лицевого счета инвалида (ребенка-инвалида);

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя;

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя, дата и место выдачи указанного документа;

документ, подтверждающий полномочия представителя;

государственный регистрационный номер ТС;

марка и (или) модель ТС.

Заявление, поданное через МФЦ, должно быть подписано инвалидом либо его представителем.

Одновременно с заявлением представляется документ, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида). Если же это представитель, то документ, удостоверяющий его личность, а также документ, который подтверждает полномочия.

Важно. Заявление подается в отношении одного ТС. При необходимости изменения сведений об автомобиле необходимо подать новое заявление. Актуальными сведениями считаются последние по времени размещения в федеральном реестре инвалидов. То есть, если инвалид или водитель, перевозящий инвалида, имеет несколько машин, вносить данные в реестр необходимо регулярно.

Если, например, человек решил поехать сегодня на «Тойоте», он вносит этот автомобиль в базу. Если завтра пересел на «Ниссан», необходимо заранее зарегистрировать эту машину. Если инвалид просит кого-то подвезти, в базу вносится авто водителя. Если же инвалид снова едет на «Тойоте» после «Ниссана», то ему опять необходимо зарегистрировать «Тойоту». «Тойота» будет действовать, пока инвалид не сядет за другую марку машины.

По вопросам, возникающим в связи с нововведениями, можно позвонить по телефону горячей линии 8 (861) 251-77-40.

Инструкция, как внести сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом или перевозящем инвалида через личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ.

1. Вход в личный кабинет инвалида (ЛКИ) на сайте ФГИС ФРИ (sfri.ru).

Осуществляется посредством учетной записи гражданина в ЕСИА («Госуслуги»).





1.2. Подача заявления от имени инвалида.

Выбрать «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде».





Выбрать «Подать заявление – на регистрацию ТС инвалида».





Заполнить поля заявления:





2. Вход в ЛК ребенка-инвалида законным представителем.

Родитель ребенка-инвалида входит в Личный кабинет на сайте ФГИС ФРИ своей учетной записью ЕСИА. После входа необходимо выбрать ребенка-инвалида, чтобы войти в его ЛКИ как законный представитель.





Личный кабинет Ребенка-инвалида:







2.1. Подача заявления.

Заявление подается аналогично п.1.2., при этом в разделе «Сведения о инвалиде (ребенке-инвалиде)» будут отражены данные ребенка-инвалида (ФИО, СНИЛС, дата рождения).

3. Проверка сведений о ТС.

3.1. В ЛКИ выбрать «Список ТС инвалида»:





3.2. Использовать сервис проверки транспортных средств (ТС), управляемых инвалидом или используемых для перевозки инвалида:





Ввести номер ТС и проверочный код, нажать «Проверить» (авторизация не требуется):





Результат проверки:







* приказ Минтруда России от 14.11.2019 г. № 724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений, и о признании утратившим силу приказа Минтруда России от 04.07.2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования».