Динчанин обманул заказчика на 600 тысяч рублей

Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя Динского района. Его подозревают в мошенничестве.

Обвиняемый не выполнил обязательств по строительству жилого дома в поселке Афипском. Кроме того, он заранее взял у заказчика предоплату. Ее «строитель» потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

«Обвиняемый был сотрудником строительной фирмы. Он заключил с потерпевшим договор на строительство жилого дома в поселке Афипском, однако свои обязательства не выполнил», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы», – уведомила полиция.