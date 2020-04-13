Динчанин: «Очередь на получение жилья сиротам ведут неправильно?»

В редакцию «РВС» обратился 22-летний парень из Динской. Он стоит в очереди на получение жилья как сирота в Динском районе. По его словам, у него возникла проблема с очередным местом.

«Заявление подал еще в 2014 году. До армии был примерно примерно на 170 каком-то месте в очереди, после стал на 240 каком-то. Меня передвинули», – утверждает он.

Журналист «РВС» обратилась в районное управление по вопросам семьи и детства.

Там пояснили, что такое невозможно и, скорее всего, произошло недопонимание.

«Такой вариант исключен, так как ведется электронная очередь. До 2017 года ее вел муниципалитет, после, согласно закону, все данные были переданы в Министерство труда и социального развития Краснодарского края. Там в порядке очередности и формируется электронный список. Он ведется по дате заявления, в нем даже время указано», – рассказали в госучреждении.

Выяснилось, что на данный момент парень находится в очереди на 95 месте.

В прошлом году было выдано 45 квартир, в этом планируется 52.

«В 2020 году выдадим 52 квартиры, на конец года молодой человек будет 43-м в очереди. С условием, если не уменьшится количество квартир в следующем году, он уже будет потенциальным получателем в 2021-м. Учитывая это, он никак не мог быть совсем недавно дальше 200 места», – добавили в управлении по вопросам семьи и детства.

Узнать свое место в очереди можно, обратившись в районное управление по вопросам семьи и детства.