Динчанин: «Перед кассой толпа людей, о дистанции и речи нет. Куда обратиться?»

Динчанин решил пройти водительскую комиссию, но, по его словам, в очереди перед кассой ему пришлось стоять больше полутора часов.

«Людей много, ни о какой дистанции и речи не идет, очередь движется медленно – все счета и договора кассир выписывает под копировальную бумагу, процесс не быстрый», – рассказывает он.

Мужчина поинтересовался, почему допускают такое скопление людей и почему нет контактов, куда обращаться в случае жалоб в подобных ситуациях.

В администрации Динской ЦРБ нам рассказали, что в поликлинике есть разграничение потоков. К тому же все посетители обязательно проходят температурный контроль. Если у людей есть вопросы, обращения, то в медучреждениях находятся информационные стенды со всеми номерами телефонов.

Кроме того, мы обратились в отдел по социальным вопросам районной администрации, там нам сообщили, что в подобных ситуациях граждане также могут обратиться к ним по телефону 8(86162)6-31-87.