На всероссийском конкурсе водителей грузовиков Павел представил район

Павел Гурьянов – водитель грузового автомобиля, уже 20 лет занимается перевозками по ЮФО и центральной части России.

С 11 по 13 ноября в Симферополе проходил всероссийский конкурс “Лучший водитель грузовика”. Участвовали 37 человек из 25 городов. От Динского района выступал Павел. Его жена Ольга рассказала, что все произошло спонтанно.

“В социальных сетях попалась информация о соревнованиях, изучила, поняла, что еще успеваем подать заявку. Муж был в рейсе, позвонила, предложила ему поучаствовать. Прошел отборочный тур. Он не ожидал, был в радостном шоке, так как это первое участие в таком масштабном конкурсе”, – отметила она.

По образованию Павел инженер-механик, все, что связано с машинами, его привлекало с самого детства. Работает сам на себя, является индивидуальным предпринимателем.

Так как у него открыты все категории водительских прав, участвовал в двух возможных номинациях: “Автомобили грузоподъемностью до 10 тонн” и “Автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн”.

Суть соревнований заключалась в прохождении различных испытаний на автодроме (змейка, парковка, кольцевое движение и другие упражнения). Кто быстрее и без ошибок их выполнил, тот и победил.

“Первый круг проходили без груза, чтобы судьи оценили технику выполнения и засекли время. А второй круг был с “хрупким грузом”. Между бензобаком и кабиной есть платформа, туда стелили салфетку и ставили стакан с водой. Водителю необходимо было, последовательно выполняя все упражнения, доставить его от старта до финиша без потери жидкости. Там нужно было попотеть. Павел еще и умудрился на жеребьевке вытянуть первый номер, он открывал эти соревнования”, – смеется жена Ольга.





В ходе соревнований водители также проходили проверку теоретических знаний и знаний правил дорожного движения. Конкурсная трасса была составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми они сталкиваются в своей повседневной работе.

Призы были денежные. Конкурс организован для того, что совершенствовать профессиональные знания и мастерство водителей грузовиков. Организатор – Минтранс России.

“Мужу очень понравилось. Он загорелся, хочет и дальше участвовать, в других номинациях тоже, например, среди водителей автобусов. Планирует подавать заявки на участие. Мы хоть и не выиграли в этот раз, но станицу и район представили. Еще наверстаем”, – подытожила Ольга.