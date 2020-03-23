Динчанин: "Прорвало трубу, а службы не реагируют уже второй день"
17 марта в редакцию “РВС” обратился житель улицы Ужгородской в Динской.
Он рассказал, что уже больше суток из-под земли течет вода, перед двором лужи, площадку начинает затапливать, все затекает во двор.
Журналистам мужчина прислал видео.
Местные службы, по его словам, не реагируют, вызывали их день назад.
Журналист “РВС” обратилась в ООО “Водоканал”.
Там рассказали, что заявка принята, как только освободятся рабочие, сразу выедут на место данной аварии. Сказали, что "в течение сегодняшнего, крайний срок - завтрашнего дня приедут".
Приехали специалисты через пару часов после звонка.
Человек, который обратился, сообщил, что уже приступили к ремонту. Оказалось, эта проблема по той улице возникает регулярно. Причиной, как пояснил обратившийся, является прорыв в трубе на стыке, в одном и том же месте лопается хомут.
На данный момент авария устранена.
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