Местные службы, по его словам, не реагируют, вызывали их день назад.

Журналист “РВС” обратилась в ООО “Водоканал”.

Там рассказали, что заявка принята, как только освободятся рабочие, сразу выедут на место данной аварии. Сказали, что "в течение сегодняшнего, крайний срок - завтрашнего дня приедут".

Приехали специалисты через пару часов после звонка.

Человек, который обратился, сообщил, что уже приступили к ремонту. Оказалось, эта проблема по той улице возникает регулярно. Причиной, как пояснил обратившийся, является прорыв в трубе на стыке, в одном и том же месте лопается хомут.

На данный момент авария устранена.