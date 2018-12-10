Динчанин протаранил КамАЗ, который ремонтировал дорогу

9 декабря 2018 года 36-летний житель Динского района на автомобиле «Ford Transit», двигаясь по трассе М-4 «Дон» в сторону Джубги, совершил ДТП. На 1328 км он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом, груженным асфальтной смесью, которым управлял 36-летний работник компании, проводящей ремонт на данном участке дороги.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Оба водителя госпитализированы. Шофер иномарки — в бессознательном состоянии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как прокомментировали в УМВД РФ по г. Краснодару, по факту ДТП проводится проверка.



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю



