Динчанин стал лучшим водителем года

Динчанин стал лучшим водителем года

Динчанин стал лучшим водителем года

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3 часа назад Водитель автобусаВодитель годаВодитель года 2019Газета РВСДинскаяДинской районНовостиНовости Динского районаСочи

Наш земляк, динчанин Юрий Жидков завоевал первое место в конкурсе водительского мастерства «Водитель года-2019».

Журналист «РВС» пообщалась с победителем и узнала, как проходили соревнования, какие впечатления остались.

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Юрий рассказал, что раньше он был дальнобойщиком, работал как на внутренних, так и на международных рейсах. Но постоянные разъезды давались тяжело. Захотел больше времени проводить с семьей. Как по велению судьбы, в это время появилось вакантное место водителя автобуса. С декабря 2018 года мужчина приступил к работе.

Рассказывает, что освоился быстро, ему нравится работать с людьми. Отмечает, что, конечно, все люди разные, и, к сожалению, мало кто здоровается, говорит «спасибо», «до свидания». Но, есть и очень вежливые.

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На вопрос, как узнал о конкурсе, Юрий рассказал, что руководство, увидев в нем потенциал, выдвинуло его кандидатуру. Мужчина сразу согласился.

Всего было 107 участников. Соревнования проходили в городе Сочи. Конкурс состоял из трех этапов. Они проходили на автодроме Формулы-1. Судьи были независимые.

На первом этапе проверяли скоростное маневрирование с различными элементами на туристическом автобусе.

Юрий занял 1-е место, показав лучшее время прохождения и качество езды.

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Во второй день (2 этап) проверяли знание ПДД. Важна была скорость и безошибочность. Всего давалось 20 вопросов, на которые нужно было ответить за 20 минут.

Юрий Жидков справился с заданием за 3 минуты 19 секунд, не допустив ни единой ошибки.

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На третьем этапе необходимо было в багажное отделение большого туристического автобуса загрузить максимум коробок, разных по размеру и форме.


До последнего думал, что победитель определен заранее, но, как оказалось, судили действительно честно. Было интересно принять участие, получить новый опыт. В следующем году, если все будет благополучно, то снова попробую себя в этом конкурсе.
Юрий Жидков

Динчанин вложил абсолютно все предметы очень быстро, хотя далеко не все участники справились с этим заданием.

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В итоге Юрий Жидков занял первое место. Ему вручили два диплома первой степени и два кубка. Один из них именной, а второй — переходящий. Ближайший год он будет находиться в головном офисе ООО «Кубаньтранссервис».

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