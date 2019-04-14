Динчанин Степан Марянян - чемпион Европы

Житель станицы Динской, российский борец греко-римского стиля Степан Марянян завоевал золото чемпионата Европы.

Турнир проходит в Бухаресте.

В финальной схватке в весовой категории до 63 кг. наш земляк оказался сильнее норвежца Стива-Андре Берге. Бронза у азербайджанца Талеха маммадова и у представителя Грузии Ленвани Кавжарадзе.

Напомним, в октябре 2018-го Степан завоевал титул чемпиона мира.

Главная цель Маряняна - Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.