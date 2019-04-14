Динчанин Степан Марянян - чемпион Европы

Динчанин Степан Марянян - чемпион Европы

Динчанин Степан Марянян - чемпион Европы

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6 часов назад Газета РВСГреко-римская борьбаДинской районОлимпийский игры в ТокиоСтепан МарянянЧемпиона Европы в Бухаресте

Житель станицы Динской, российский борец греко-римского стиля Степан Марянян  завоевал золото чемпионата Европы. 

Турнир проходит в Бухаресте.

В финальной схватке в весовой категории до 63 кг.  наш земляк оказался сильнее норвежца Стива-Андре Берге.  Бронза  у азербайджанца  Талеха маммадова и у представителя Грузии Ленвани  Кавжарадзе. 

Напомним, в октябре 2018-го Степан завоевал титул чемпиона мира

Главная цель Маряняна - Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио. 

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