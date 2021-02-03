Динчанин угнал автомобиль – его ждет суд

Все произошло еще в ноябре. Житель Динской проник на территорию жилого домовладения и угнал автомобиль.

Потерпевшие обратились в полицию, и через 11 дней после возбуждения уголовного дела преступника нашли. Им оказался знакомый семьи.

Мужчину задержали под стражу.

«По итогам расследования уголовного дела прокурором утверждено обвинительное заключение, дело направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу», – прокомментировала помощник прокурора Динского района Светлана Веселкова.

Прокуратура предупреждает: если вам стало известно о фактах нарушения законодательства, следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.