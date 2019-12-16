Динчанин установил новый рекорд России по плаванию

Динчанин установил новый рекорд России по плаванию

Динчанин установил новый рекорд России по плаванию

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45 минут назад Газета РВСДинской районНовостиНовости Динского районаПлаваниеРекорд России по плаваниюСпорт

14-15 декабря в городе Кропоткин проходил 16-й чемпионат Краснодарского края по плаванию.

Всего в нем приняли участие 60 спортсменов.

В категории «Мастер», где выступают ветераны (от 25 лет) на второй день в комбинированной эстафете 4х100 м 34-летний динчанин Алексей Моторыгин установил рекорд Кубани.

Во второй эстафете — 200 м вольным стилем, он установил рекорд России.

Мужчина работает тренером в бассейне «Нептун». Воспитывает троих детей.

Весной этого года он установил рекорд на 800 метров вольным стилем, о чем уже писала «РВС».

«Планомерно идем к следующим высотам. Готовимся покорять Европейские старты.

Плавание актуально в любом возрасте. Если же вы стремитесь к цели, делаете все необходимое для этого, то обязательно все получится», - рассказал журналисту Алексей Моторыгин.

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