Динчанин в составе сборной края стал первым в спартакиаде трудящихся России

Тренер спортивной школы «Нептун» Алексей Моторыгин пробился в состав сборной Краснодарского края и принял участие в финале V Всероссийской спартакиады для трудящихся. Соревнования проходили в Тамбове. Краснодарский край занял первое место, значительно оторвавшись от соперников!

Алексей сейчас находится в Тамбове. По телефону он рассказал журналисту «РВС», как прошел турнир:

– Спартакиада – это как Олимпиада, только не для профессиональных спортсменов, а для тех, кто работает, но продолжает заниматься спортом. Я участвую уже в третий раз, в этом году был единственным представителем Динского района.

Сначала проводятся муниципальные и краевые этапы. Потом уже по их итогам формируется сборная команда, которая будет бороться с соперниками из других регионов.

Соревнования проводятся по таким видам: плавание, волейбол, баскетбол, футбол, гиревой спорт, вольная борьба, перетягивание каната, шахматы, есть специальные «семейные» дисциплины. В плавании команда нашего края заняла второе место на дистанции 4 по 50 м вольным стилем. В общем зачете в этом виде тоже второе место. В перетягивании каната нам не было равных! Это один из самых зрелищных видов программы, к тому же он приносит больше всего баллов.

В итоге сборная Краснодарского края далеко оторвалась от других команд в общекомандном зачете и заняла первое место!

Всего в финале приняли участие 1050 спортсменов из 37 регионов России.