Динчанин: «Вечером в скейтпарке не покатаешься – не работает фонарь»

Скейтпарк в Динской не предназначен для катания в вечернее время суток. С таким заявлением в «РВС» обратился молодой человек.

«Почему в скейтпарке перестали включать освещение, хотя бы тот один фонарь, который горел последние годы? Я один из тех подростков, которые постоянно выпрашивали у администрации его построить. Но так как мне уже не 14 лет, я вступил во взрослую жизнь, приходится работать, на катание времени нет, максимум пару дней в неделю вечером. Но так как освещение не работает, я не могу этого сделать. Я уже закрываю глаза на все то, что здесь творится: мусор, быдло, алкоголь. С этим нет смысла бороться, сами такие были, пока в голове не щелкнуло».

Глава администрации Динского сельского поселения Виталий Литвинов сообщил, что освещение скейтпарка было выключено из-за неисправности линии освещения и осветительных приборов.

«На данный момент линия восстановлена, также были заменены два светильника старого образца на более мощные светодиодные», – подытожил глава.