Динчанин: “Возле двора и асфальт испортили, и свалка получилась”

В станице Динской на перекрестке улиц Шевченко и Береговой находится домовладение. Его хозяин обратился в “РВС” с такой проблемой: “вдоль Береговой у меня идет огород. На улице стоят мусорные баки. Постоянно мусороуборочная машина заезжает прямо под забор. Раньше там цветы сажали, красоту наводили. А сейчас - грязевое месиво. И мусор разлетается, во двор все.”

Мужчина просит установить на месте баков облагороженную мусорную площадку.

Журналист “РВС” связалась с начальником ТЭК и ЖКХ Михаилом Захаровым, обрисовала ему существующую проблему.

Изучив план расстановки контейнерных площадок в станице Динской, он сказал, что ее установка в данном месте возможна.

“На сегодняшний день сметная документация по обустройству контейнерных площадок проходит экспертизу сметной стоимости. После положительного заключения, в соответствии с действующим законодательством, будет определен подрядчик и выполнено ее обустройство. Новая площадка рядом с домом обратившегося гражданина появится ориентировочно в мае текущего года”, - резюмировал Михаил Захаров.

Кроме того, динчанин жалуется еще на одну проблему - по его словам, год назад у соседа обнаружили утечку газа. Тогда специалистам пришлось разрыть территорию возле их дворов, чтобы устранить поломку. “Обещали, что все заасфальтируют, как и было. Но так пока ничего и не восстановили”, - говорит мужчина.

Специалист филиала №1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» объяснил журналисту, что на данном участке планируется продолжение проведения работ. По завершению мероприятий асфальтовое покрытие восстановят. Сделано это будет в текущем году.