Динчанин выращивал коноплю у себя дома

Житель станицы Динской незаконно выращивал 36 кустов конопли в своем домовладении. Обнаружили это правоохранители, когда проводили рейдовые мероприятия.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.

По результатам предварительного расследования по уголовному делу прокурором района утвержден обвинительный акт и оно направлено мировому судье Динского района для рассмотрения по существу», - прокомментировал заместитель прокурора Динского района Николай Рафиков.

Наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.