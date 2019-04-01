Динчанина вместе с подельниками задержали за кражу аккумуляторов

В отделение полиции УМВД по городу Краснодару с сообщением о хищении аккумулятора с грузового микроавтобуса обратился житель улицы Зиповской. Со слов заявителя, днем он припарковал транспортное средство во дворе многоэтажного дома, а вечером обнаружил факт вскрытия капота и пропажу своего имущества. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены очевидцы преступления. Благодаря их показаниям составлена ориентировка на машину предполагаемых злоумышленников.

Уже через несколько часов сотрудникам патрульно-постовой службы краснодарской полиции удалось выявить и задержать разыскиваемое авто на улице Карякина. В салоне находились трое молодых людей, а именно ранее судимые за кражи 27-летний житель станицы Динской, 30-летний житель города Краснодара и 21-летний житель Московской области.

В машине правоохранители обнаружили и изъяли украденный аккумулятор. Также была установлена причастность молодых людей ещё к четырем аналогичным фактам краж. Похищенное имущество они сдавали в пункты приема, а вырученные деньги тратили на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару, в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.