Динчанка: денег на театр нет – в сад не приходить?

В редакцию «РВС» обратилась мама воспитанников одного из детских садов Динского района. Ее беспокоит навязывание услуг посещения театра, планетария, фотосессий в дошкольном учреждении.

«Я звонила начальнику управления образования Динского района, она ответила, что это все добровольно. Как добровольно, если всю группу ведут в этот театр, планетарий? И воспитатель мне лично сказала, что если денег нет, то не приходите в день приезда театра в садик», – сообщила женщина.

Вопрос о посещении театра в саду поступает в редакцию не в первый раз. Подобные мероприятия проводятся во многих образовательных учреждениях.

Журналист «РВС» задал эти вопросы заведующему детским садом, который посещает ребенок обратившейся женщины.

«Театрализованные представления проходят не так часто, – рассказывает руководитель. – Последнее было 7 июня, предыдущее – 29 апреля этого года. Планетарий запланирован впервые на 23 августа. Фотосессии проходят четыре раза в год. Посещение мероприятий добровольное. Организованы они в помощь родителям и для культурного развития детей. Ведь не у каждого есть возможность сводить своего ребенка в театр.

Дети, за которых не внесли плату, остаются в группе под присмотром младшего воспитателя. Если организаторы представления не возражают, мы проводим в зал всех ребят.

Руководство детского сада еще раз разъяснит воспитателям, что посещение подобных мероприятий – дело добровольное".