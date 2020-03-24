Динчанка: “Хотела сэкономить с рассрочкой, но заплатила дважды”

Динчанка купила в рассрочку часы в одном из ювелирных магазинов станицы. Ей объяснили, что вносить платежи нужно в терминале.

Когда женщина заплатила там, аппарат даже не выдал никакого подтверждающего чека.

“Вообще, все это было довольно странно. Ни номера счета, ни платежных реквизитов мне не дали. Единственная информация, которую я вводила в терминале, - мой номер телефона. Никаких подтверждающих документов о проведении оплаты тоже не было”, - говорит местная жительница.

В магазине ей сказали, что по вопросам рассрочки они не могут предоставить информацию.

Тогда она решила погасить эту рассрочку сразу, чтобы уже не быть никому должной.

“Через “Сбер Онлайн” нашла организацию, через которую выплачивала рассрочку. Там тоже достаточно было указать свой номер телефона. Перевела два платежа. Один сразу же отобразился в истории. Деньги сняли. Когда проводили второй, то финансы тоже списались сразу, но в истории операций платеж не отобразился”, - объясняет динчанка.

С чистой совестью женщина уже считала, что рассрочка погашена, но через некоторое время на телефон ей пришло сообщение со следующим текстом: “Срочно внесите платеж 1333.91 руб., в противном случае мы будем вынуждены передать долг коллекторам!” Никаких телефонов для обратной связи не было. На сайте компании также невозможно связаться с этой организацией.

В итоге женщине пришлось повторно оплатить эту сумму через терминал, чтобы “расквитаться с этой злополучной рассрочкой”. При этом ей пришлось оплатить еще и пеню в 500 рублей.

Для “РВС” данную ситуацию прокомментировала юрист Алла Геоня:

“В произошедшем случае можно предполагать, что не прошел платеж № 1 или платеж № 3. 1. Владелица новых часов должна была при отсутствии чека из терминала обратить внимание сотрудников на данный факт, потребовать просмотр камер видеонаблюдения и открытия терминала для проверки фактического соответствия наличия денег проведенным операциям в ее присутствии. Если бы сотрудники ей отказали - обратиться в полицию (тел. 102). По приезду участковый опросил бы всех находившихся в магазине, собственника магазина, потребовал открыть в его присутствии терминал. Таким образом, хозяйка желанной вещи установила бы факт уплаты средств и у нее была бы на руках как минимум квитанция КУСП. Во втором случае, при третьей оплате, необходимо взять детализацию в ближайшем отделении ПАО "СберБанк" - подтвердить состоявшийся платеж. К сожалению, техника часто дает сбои, и мы, пользуясь ею , берем ответственность на себя”.