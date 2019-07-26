Динчанка: «Комсомольский парк благоустраивают, но кто вывезет ветки?»

Жители станицы Динской стали замечать, что Комсомольский парк обустраивают, но почему-то лишь с одной стороны, с другой дело обстоит иначе.

«Комсомольский парк. Хорошо, конечно, что начали благоустраивать одну сторону парка. Но что будет через пару лет с другой стороной с такой организацией благоустройства? Все, что негоже, везут и сваливают прямо возле дороги на улице Дружбы. Пруд вроде бы чистили, опять же с одной стороны парка. Но вот что стало с другой стороной после такой чистки? Все завалено ветками...» - негодует динчанка.





В администрации Динского сельского поселения подробно прояснили ситуацию по парку. Там сообщили, что при подготовке плана реконструкции учитывались все аспекты, в том числе и сохранение зеленых насаждений.

По проекту третьего и четвертого этапа благоустройства сформируют функциональные зоны, оборудуют спортивные и детские площадки. Вдоль улицы Дружбы будет лесопарковая зона с тропой здоровья.

«Проектом предполагается террасирование рельефа вокруг деревьев и создание «зеленых амфитеатров». При выполнении работ будет учитываться расположение существующих деревьев», – подчеркнули в администрации.

Здесь же заверили, что в любом случае весь мусор – строительный и ветки – уберут.