Динчанка: «Не можем пройти ЭФГДС даже по направлению»

Женщина обратилась в «РВС» с вопросами к администрации Динской ЦРБ. Дело в том, что ее супруг никак не может пройти эндоскопическое обследование даже по направлению.

«Муж ходил на прием к терапевту в июне. Ему выписали направление на ЭФГДС, мы звонили по номеру, что указан в нем, но он оказался неправильным. В итоге нам все-таки дали номер, куда нужно позвонить. Дозвонились – сказали, что на ближайшее время записи нет, будет примерно через 2 месяца, и когда наша очередь будет подходить, нам позвонят. Мы записались, но прошли ЭФГДС платно», – вспоминает женщина.

Далее, по словам обратившейся, ее муж прошел курс лечения, как раз чтобы после этого еще раз пройти процедуру, которая ему полагалась по выданному направлению.

«Спустя 5 месяцев, естественно, нам никто не позвонил, и мы дозвониться на этот номер не можем, он либо недоступен, либо никто не берет трубку! У нас такой вопрос: для чего тогда вообще ведется какая-то непонятная якобы запись, если на процедуру никак не попасть, а у некоторых людей просто нет возможности сделать это платно? Как вообще пройти ЭФДГС, если тебе нужен результат как можно скорее, а тут время ожидания такое огромное?» – задается вопросами динчанка.

Как сообщил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев, для того чтобы эндоскопические методы исследования стали доступнее для населения района, с июля этого года запись проводится под личным контролем заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы и заведующей Динской районной поликлиникой.

«При наличии показаний лечащий врач оформляет направление на данный вид обследования, с которым пациент обращается к заведующему поликлиникой или амбулаторией. Заведующий структурным подразделением записывает на эндоскопию самостоятельно, согласовав дату и время проведения обследования с руководством Динской районной поликлиники. Информация доводится до пациента в день предъявления направления. При наличии неотложных показаний к эндоскопии обследование проводится в приоритетном порядке. Необходимость выполнения пациентом самостоятельной записи в кабинет эндоскопии в настоящее время отсутствует», – рассказал Сергей Чикишев.

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