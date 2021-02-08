Динчанка не смогла попасть домой. На помощь приехали спасатели

На днях динчанка поделилась с нами своей историей. Вернувшись домой, ее свекровь не смогла открыть входную дверь. Позже уже вдвоем женщины пытались провернуть ключ, но замочную скважину заклинило.

В недоумении, что делать, позвонили на горячую линию 112. Диспетчер расспросила подробности и передала вызов в Аварийно-спасательную службу Динского района.

Уже через 10 минут аварийная приехала. Также на место прибыл участковый, чтобы проверить, действительно ли люди проживают по данному адресу и не являются аферистами. Спасатели принялись за дело. Минут за 15, без шума и пыли, открыли дверной замок. “Я уже думала придётся выбивать окно или выламывать дверь”, - поделилась динчанка. Но все обошлось. Дверь осталась целой.

Женщина выразила слова благодарности работникам спасательный службы Динского района:

“Дорогие ребята в лице старшего смены Михайлова С.В. и спасателей Скоморохова В.А, Ковтунова А.А! От всей души хочу поблагодарить за вашу непростую работу, за оказанную помощь, быстрое реагирование, за то, что не жалея сил и времени помогаете людям оказавшихся в непростой ситуации”.