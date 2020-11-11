Динчанка недовольна происходящим в детской поликлинике

Молодая мама недовольна тем, что по четвергам, в "день здорового ребенка", в динскую детскую поликлинику приводят заболевших детей.

"Они ходят без масок: кашляют, чихают, с соплями, и за этим не следят. А своих детей до года мы должны подвергать риску заболеть. И самое главное: почему при входе не проверяют температуру и не обрабатывают руки, как это делают везде?" – возмущена динчанка.

Главный врач Динской ЦРБ Сергей Чикишев заявил, что в детском поликлиническом отделении проводится входной контроль в части термометрии и обработки рук посетителей.

"Персонал отделения требует от сопровождающих использования масок при пребывании в поликлинике вместе с детьми, а также ограничения по сопровождению больного ребенка: один ребенок – один сопровождающий. В "дни здорового ребенка" запись заболевших детей к специалистам не проводится, дети на прием не приглашаются. Информация о необходимости вызова врача на дом к детям с повышением температуры тела доступна для ознакомления в регистратуре", – отметил Сергей Чикишев.