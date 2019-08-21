Динчанка негодует: «4 штрафа за одну поездку по М-4 «Дон»»

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динского района с вопросом о том, почему на платной дороге М-4 «Дон» от Краснодара в сторону Ростова скорость ограничена до 90 км/час и нет обозначения камер: «Мы платим за проезд большие деньги. Сделали качественную дорогу. Люди хотят быстрее по ней проехать. Почему не сделать скорость 110 км/час, как в Ростовской области на этой же дороге?

И еще один вопрос — почему камеры, которые фиксируют скорость на некоторых участках не обозначены знаками и разметкой? За 3 часа пути мне пришло 4 штрафа, хотя ни одной обозначенной камеры я не видела».

Журналист «РВС» обратилась в Государственную компанию «Автодор» с просьбой прокомментировать, с чем связан такой скоростной режим, и все ли камеры имеют обозначения для водителей.

В ведомстве пояснили, что для того, чтобы установить скорость 110 км/ч на трассе, необходимо обеспечить следующие условия:

она должна пересекаться с другими автомобильными дорогами только на разных уровнях;

пешеходные переходы также должны находиться на другом уровне, нежели проезжая часть;

должна быть обеспечена безопасность дорожного движения и отсутствие мест концентрации ДТП на рассматриваемом участке.

Для оценки условий безопасности дорожного движения и принятия решения о возможности введения повышенного скоростного режима Государственная компания проводит мониторинг в соответствии с законом.

«Упомянутый участок автомобильной дороги М-4 «Дон» в настоящее время не полностью удовлетворяет вышеуказанные требования. В связи с этим оснований для повышения на нем скоростного режима не имеется», - ответили в «Автодоре».

Также стало известно, что запланированы ремонтные работы дорожного покрытия, замена осевого барьерного ограждения и устройство надземных пешеходных переходов, после завершения которых планируется рассмотреть возможность повышения скоростного режима.