Динчанка Олеся Солдатова установила новый рекорд России

С 19 по 21 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге в легкоатлетическом манеже проходило зимнее первенство России по легкой атлетике до 23 лет.

В составе команды Краснодарского края выступала представительница Динского района - воспитанница ДЮСШ-3 МО Динской район Олеся Солдатова (тренер - Елена Коротаева), которая бежала на первом этапе.

Команда Краснодарского края одержала уверенную победу в эстафете 4х400 и установила новый рекорд России - 3 мин. 37,79 сек. Что на 3 секунды лучше предыдущего результата.