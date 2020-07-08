«Неадекватный мужчина выстрелил моему сыну в ногу из воздушки», – с таким сообщением обратилась динчанка в редакцию «РВС».

«Мы проживаем в общежитии в районе консервного завода. К сожалению, часть контингента, которая там живет, низкого социального статуса. 3 июля мой 17-летний сын стоял на крыльце и общался со своей знакомой. Один из жильцов, который до этого уже много раз проявлял агрессию в сторону окружающих, вышел и начал нецензурно выражаться в адрес детей», – рассказала мама пострадавшего.

По ее словам, молодые люди ничего такого, что бы могло вызвать агрессивное поведение, не делали: не курили, не пили, не матерились, просто разговаривали. На «провокацию» никак не отреагировали.

«После этого он зашел в свою комнату и вернулся с воздушкой в руках. Встал возле несовершеннолетних на расстоянии 4-5 метров. Сначала начал ею неуправляемо махать, после чего выстрелил сыну в ногу в район коленки. Пуля вошла в мягкие ткани. Дети разбежались в стороны от страха. Вслед он кричал и угрожал моему ребенку, что зарежет его. Это хорошо, что не попал в глаз и не сделал сына инвалидом», – дополнила мама.

Когда мальчик позвонил ей и сообщил о случившемся, вызвали полицию и скорую. В ЦРБ достали пульку.

«Такая ситуация случается уже не впервые. Данный мужчина уже совершал подобные действия в отношении жильцов в прошлом году, но остался безнаказанным. Страшно находиться рядом с социально-опасным человеком. Во дворе играет много несовершеннолетних детей, мамочки с грудничками, неизвестно, кому следующему может прилететь. Также он не раз в состоянии алкогольного опьянения выходил во двор со своей овчаркой и натравливал ее на детей дошкольного и школьного возраста…» – добавила обратившаяся.

По случившемуся «РВС» направила запрос в ОМВД России по Динскому району.



