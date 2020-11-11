В редакцию «РВС» обратилась пенсионерка. Она рассказала, что более 35 лет трудилась на консервном заводе. Ранее ей попадалась информация о том, что работникам сельского хозяйства, у кого стаж более 30 лет, положена повышенная пенсия.

«Сейчас не могу найти эти списки. На консервном заводе мы несколько десятков лет перерабатывали огурцы, помидоры. Нам положена эта надбавка?» – поинтересовалась она.

Журналист «РВС» обратилась в управление Пенсионного фонда по Динскому району.

Там уточнили, что с 2019 года неработающие пенсионеры, имеющие в сельском хозяйстве стаж не менее 30 календарных лет и проживающие на селе, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

«Те, кто имеет такое право, автоматически все получили. Мы сами в течение года проводили эту работу, пенсионерам не нужно было обращаться. Консервный завод к данным категориям не относится, потому что это не сельхозпредприятие. Как правило, это те организации, у которых в учредительных документах указано, что они занимаются сельским хозяйством. А консервный завод – это производство», – пояснили в ведомстве.

Вот основные направления, которые прописаны в постановлении*:

растениеводство (бахчеводство, виноградарство, лесоводство, луговодство, овощеводство, плодоводство, полеводство, свекловодство, семеноводство, табаководство, хмелеводство, хлопководство, цветоводство, шелководство) (производство сельскохозяйственных культур, включая формы органического сельского хозяйства, послеуборочная обработка сельскохозяйственной продукции, заготовка, хранение, мелиорация);

(бахчеводство, виноградарство, лесоводство, луговодство, овощеводство, плодоводство, полеводство, свекловодство, семеноводство, табаководство, хмелеводство, хлопководство, цветоводство, шелководство) (производство сельскохозяйственных культур, включая формы органического сельского хозяйства, послеуборочная обработка сельскохозяйственной продукции, заготовка, хранение, мелиорация); животноводство (верблюдоводство, звероводство, козоводство, коневодство, кролиководство, муловодство, овцеводство, оленеводство, ословодство, птицеводство, пчеловодство, свиноводство, скотоводство (включая молочное скотоводство, молочно-мясное скотоводство и мясное скотоводство, собаководство) (разведение, содержание, уход, выращивание, ветеринарное обслуживание всех видов сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов), в том числе осуществляемое кочевыми родовыми общинами;

(верблюдоводство, звероводство, козоводство, коневодство, кролиководство, муловодство, овцеводство, оленеводство, ословодство, птицеводство, пчеловодство, свиноводство, скотоводство (включая молочное скотоводство, молочно-мясное скотоводство и мясное скотоводство, собаководство) (разведение, содержание, уход, выращивание, ветеринарное обслуживание всех видов сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов), в том числе осуществляемое кочевыми родовыми общинами; рыбоводство в колхозах, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, артелях и в других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство;

в колхозах, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, артелях и в других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство; работа (деятельность) в колхозах, на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях (организациях), в совхозах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, артелях (сельскохозяйственных), которая выполнялась на территории Российской Федерации (бывшей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) до 1 января 1992 г.

Более подробный список можно изучить в самом постановлении*.

Как отмечается на официальном сайте ПФР, главный критерий – работа в отрасли сельского хозяйства.

Учитываются профессии, должности, специальности, которые соответствуют наименованию работ, производств сельского хозяйства, то есть они должны быть взаимосвязаны. Например:

если в трудовой книжке указан рабочий, то должна быть «привязка» к виду работ в сельском хозяйстве: рабочий на животноводческой ферме или рядовой в совхозе;

если по трудовой книжке значится работа поваром, шофером, сторожем, при этом человек работал в колхозе или совхозе, то право на зачет данного вида работы в «сельский» стаж у него есть;

если по трудовой книжке значится повар в столовой колхоза, совхоза, шофер школьного автобуса, сторож в детском саду или бухгалтер сельскохозяйственного кооператива, то есть работы, не относящиеся к сельскому хозяйству, то права на зачет в «сельский» стаж не будет.

*Постановление правительства РФ от 29 ноября 2018 г. № 1440 «Об утверждении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", и Правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях"»