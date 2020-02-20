Динчанка пожаловалась на маршрутки без площадки для инвалидов

На маршрутах №№ 13, 14,15 в станице Динской изменился перевозчик. Вместо ИП Медведев здесь появились автобусы ООО “СВП”, который уже обслуживает маршруты №№ 3, 4, 5, 6, 7.

Как рассказал журналисту “РВС” представитель компании, с ноября по январь в администрации Динского района проходил конкурс на право перевозок по данным маршрутам. ООО “СВП” выиграло его, и приступило к к работе 30 января. Расписание движения и стоимость проезда не изменились.

Но в “РВС” уже обратилась с жалобой местная жительница: “По 14 маршруту пустили микроавтобусы. Это надолго? Мне с ребенком на инвалидной коляске на них не добраться. Раньше хорошо было - могли на любой сесть и доехать из центра на дачи. И так не все автобусы туда едут. Сейчас приходится по пол часа ждать транспорт, чтобы уехать. А мы каждый день ездим в сад…”

Кроме того, через некоторое время женщина добавила еще одну жалобу: “Сидим на остановке уже 40 минут. Мало того, что на № 14 вышла маленькая маршрутка, так еще и №7 тоже пустили обычный автобус - без площадки для инвалидов… Вопрос - как нам попасть домой?”

Журналист созвонилась с представителем перевозчика, который рассказал, что сейчас на маршруте №14 работает ГАЗель NEXT - в ней 18 посадочных мест. Но в данной модели не существует модификации, которая бы предусматривала перевозку людей с ограниченными возможностями.

Что касается автобуса маршрута №7, то в день, когда поступала жалоба, сломалась одна из машин. И выпустили подменную, но без оборудованной площадки. Это был единичный случай.Ремонт подвижного состава предприятие старается осуществлять в ночное время, чтобы не было срывов графика.

На маршрутах №№ 3,4, 5, 6, 7 работают ПАЗы, в которых предусмотрены места для инвалидов.

Что касается именно данной ситуации, то ООО “СВП” готово помочь обратившейся выбрать оптимальный маршрут и время, чтобы ей с ребенком не приходилось ждать. “Вплоть до личной встречи со специалистом компании”, - объяснили журналисту “РВС”.

Диспетчерская ООО “СВП”: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 – 00.00).