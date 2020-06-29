Динчанка с детьми каждую неделю убирает мусор на игровой площадке (видео)

На детской площадке в районе консервного завода, где гуляют дети домов на ул. Цеткин, Театральной и Тельмана, главная проблема... нет, не мусор.

С ним еще как-то можно бороться.

А вот с теми, кто его оставляет, справиться сложнее.

Многодетная мама из Динской, живущая в том районе, попросила нас поднять эту тему на страницах в социальных сетях и газете.

«Три недели собираемся по выходным с детьми и убираем мусор. Один раз на неделе организовала всех детей убраться. Но на следующий день столько же мусора вокруг валялось.

Обращалась к соседям и жильцам домов. Никто не верит, что изменить ситуацию можно. Бабушки местные говорят, раньше пытались также детей организовать. Итог – все равно мусорят.

По вечерам распивают алкоголь взрослые и подростки. Курят тут же. К ним все боятся подойти и сделать замечание. Да еще и фонарей нет совсем. Курят здесь же при детях молодые мамашки.

Урны есть, но их не хватает. И люди, заполнив их, разбрасывают мусор под ногами», – рассказала она.

Женщина обращается к местным жителям, гостям площадки и администрации с просьбой о помощи, чтобы как-то решить эту проблему.

«Я не уборщица, не дворник, я просто мама!» – подытожила обратившаяся.