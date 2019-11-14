Динчанка: штраф я оплатила, а счета все равно арестовали

У динчанки приставы сняли со счетов средства, пока она с ребенком-инвалидом находилась на лечении в Анапе. Женщина, находясь в другом городе, осталась без средств.

Не зная, как поступить в этой ситуации, она обратилась в редакцию газеты «РВС»:

- Судебные приставы арестовали все мои счета за штраф, который оплачен еще в сентябре, - написала нам женщина. – Дозвониться в службу судебных приставов по Динскому району невозможно. В данный момент я нахожусь на лечении в Анапе с ребенком инвалидом. Мы остались без копейки, а нам здесь быть еще до 30 ноября. Не знаю, что мне делать. Это жестокое издевательство над ребенком, который является лежачим инвалидом. Без денег мы не можем ни здесь остаться, ни уехать домой.

Получив этот крик о помощи, мы обратились к начальнику Динского районного отдела судебных приставов. Геннадий Козленок прокомментировал нам, что информацию проверят и примут меры.

Позже с нами связалась судебный пристав, ведущая это дело:

- Мы проверили: у нее действительно есть задолженность. В июле суд назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей за нарушение ПДД. Постановление в службу судебных приставов поступило 5 ноября. 9 было возбуждено производство. Созвонившись с женщиной, мы выяснили, что штраф она оплатила в сентябре, но квитанцию ни в ГИБДД, ни в суд не предоставила, поэтому они подождали два месяца и отправили документы к нам с отметкой, что штраф не оплачен.

Обязанность предоставить квитанцию об оплате в суд и ГИБДД прописано в постановлении суда, которое она не получила. На суде женщина присутствовала. Штраф, по закону, от 30 тысяч, но суд, видимо, учел то обстоятельство, что у нее на руках ребенок-инвалид и назначил штраф в 15 тысяч. За решением суда нужно было подойти через пять дней, но она его не забрала. В итоге квитанцию женщина оплатила, как положено, в двухмесячный срок, но не предоставила ее. О такой юридической тонкости многие и не знают.

Женщина прислала мне копию квитанции, я сейчас окончу это дело и на этом вопрос будет исчерпан.

Напомним, ранее "РВС" писала о проблеме неполучения квитанций по штрафам ГИБДД. Представитель "Национальной почтовой службы" прокомментировал, почему курьеры не доставляют "письма счастья".

Как снять арест с имущества рассказал начальник отдела судебных приставов по Динскому району Геннадий Козленок.